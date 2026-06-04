Policiais prendem homem foragido por homicídio na Zona Norte do Rio

Policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI/PMERJ), em ação com o Comando de Operações Especiais (COE, 18ª DP (Praça da Bandeira) e DC- Polinter, após análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na manhã desta quarta-feira (3), na Rua Professor Rodolfo Coutinho, na Comunidade Roquette Pinto, em Ramos, Zona Norte do Rio, o criminoso, Daniel Ferreira Barbosa das Chagas, mais conhecido pelo apelido de “Dani Dani”, de 42 anos.

De posse de informações, os agentes foram até o local mencionado, onde conseguiram localizar o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão. Contra ele constava um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado, pois no dia 24 de julho de 2021, “Dani Dani”, em plena luz do dia e em via pública, situada no interior da Comunidade do Guarabu, na Ilha do Governador, teria efetuado um disparo de fuzil na altura do abdômen de Danilo de Oliveira da Silva, que, segundo narrado por uma testemunha, teria falhado, quando, em seguida, o acusado teria sacado uma pistola que também trazia consigo, desferindo outros três disparos já agora contra a cabeça da vítima Danilo.

Segundo processo que tramita na Justiça, “Dani Dani” nutria desavenças em relação a Danilo, a quem, inclusive, já teria previamente ameaçado de morte, dado o inconformismo com o relacionamento amoroso que a vítima mantinha com a ex-namorada do criminoso. Após o crime, o acusado se evadiu para local não sabido, a fim de evitar sua eventual prisão, nunca mais sendo visto na Comunidade do Guarabu. Segundo a Justiça, há evidências de que o acusado tenha personalidade voltada para a prática de crimes, que dão conta de que ele praticava crimes de roubo na região.

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Ele foi levado à sede da DC-Polinter, onde foi confirmado o mandado de prisão. Ele possui diversas passagens pelo sistema prisional entre os anos de 2006 a 2026, sempre pelos crimes de tráfico de drogas, tendo ainda uma evasão em outubro de 2014. Depois, foi conduzido a uma unidade prisional da SEPPEN RJ, onde segue à disposição da Justiça.