Arraiá de Camboinhas começa nesta quinta-feira (4)

A proposta é transformar a praça em um grande arraial ao ar livre, reunindo cultura, lazer e convivência - Foto: Divulgação

A proposta é transformar a praça em um grande arraial ao ar livre, reunindo cultura, lazer e convivência - Foto: Divulgação

Junho chegou e, com ele, o clima das festas mais aguardadas do ano. A partir desta quinta-feira (4), a Praça Petersen, em Camboinhas, será palco de muito forró, sertanejo, comidas típicas e tradição com o início do Arraiá de Camboinhas, promovido pela Associação de Food Trucks conta com o apoio da Prefeitura de Niterói por meio da administração da Região Oceânica.

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Durante quatro dias, moradores e visitantes poderão aproveitar uma programação gratuita repleta de atrações musicais, apresentações de quadrilha junina e uma verdadeira viagem pelos sabores das festas de São João. No cardápio, não faltarão delícias como canjica, milho verde, maçã do amor, caldos, doces típicos e diversas opções gastronômicas oferecidas pelos food trucks participantes.

A proposta é transformar a praça em um grande arraial ao ar livre, reunindo cultura, lazer e convivência para todas as idades em um ambiente acolhedor e festivo.

Entre os artistas confirmados estão Laura Zuzarte, Ivan Viana, Beto Souza, Brasília, Maurício Paraxaxar e Thiago Messer, que prometem animar o público com muito sertanejo, forró e música popular brasileira.

E a festa não para por aí. Após a edição de Camboinhas, a programação junina segue por outros bairros da cidade, passando por Santa Rosa e retornando à Região Oceânica em julho, levando o clima das tradicionais festas juninas para diferentes regiões de Niterói.

SERVIÇO – ARRAIÁ DE CAMBOINHAS

Praça Petersen – Camboinhas

4, 5, 6 e 7 de junho

Entrada gratuita

Quinta-feira – 04/06

* Abertura do evento: 16h

* Laura Zuzarte – 19h

Sexta-feira – 05/06

* Abertura do evento: 15h

* Ivan Viana – 17h

* Brasília – 19h e 21h

* Quadrilha junina – 20h

Sábado – 06/06

* Abertura do evento: 15h

* Beto Souza – 17h

* Shows musicais – 19h e 21h

* Quadrilha junina – 20h

Domingo – 07/06

* Abertura do evento: 15h

* Maurício Paraxaxar – 17h

* Thiago Messer – 18h30

PRÓXIMAS PARADAS DO CIRCUITO JUNINO

Arraiá Santa Rosa

Praça do Largo do Marrão

19, 20 e 21 de junho

Arraiá Região Oceânica

Praça Luís Gomes da Silva (Tobogã) – Piratininga

24, 25 e 26 de julho