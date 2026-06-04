São Gonçalo sediará evento do setor de beleza a partir do próximo domingo (7)

São Gonçalo receberá, a partir deste domingo (7), o Expo Hair RJ 2026, evento que reúne profissionais, marcas, especialistas, empreendedores e expositores do setor da beleza. A feira, que tem o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, acontecerá das 9h às 19h, nos dias 7, 8 e 9 de junho, no Sesc São Gonçalo, no bairro Estrela do Norte. A entrada é gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

O Expo Hair tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico local, gerar oportunidades de negócios, promover capacitação e ampliar a visibilidade de pequenos e médios empreendimentos do segmento. A expectativa de público é de mais de 10 mil visitantes.

Com uma programação que promete agradar a todos os gostos, a 8ª edição do Expo Hair RJ ainda contará com mais de 80 expositores, workshops, cursos dos mais variados temas e oficinas gratuitas do Sebrae e Senac, além do lançamento de produtos, sorteios, linhas com descontos, demonstrações ao vivo, conteúdos exclusivos e a possibilidade de se conectar com os principais nomes do mercado da beleza.

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Para se inscrever de forma gratuita no Expo Hair, garantindo sua vaga, basta acessar o link: https://www.sympla.com.br/evento/expor-hair-2026/3362955. Os alimentos doados serão destinados ao programa Sesc Mesa Brasil, que atua no combate à fome e desperdício de alimentos.

A realização do evento é do Grupo TB Pro Evento e conta com o apoio do Sebrae, Fecomércio, Senac, Sesc, AgeRio, Jucerja, Sintaclus e Sindsalões.

Serviço:

Evento: O Expo Hair RJ 2026

Local: Sesc São Gonçalo, na Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte,

Data: 7, 8 e 9 de junho, das 9h às 19h.