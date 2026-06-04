Homem com 19 passagens pela polícia é capturado em Campo Grande

Um homem foragido da Justiça, identificado como Leonardo Silva, conhecido como "Léo Peres", de 43 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (4) durante uma operação da Polícia Militar na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

Segundo a PM, equipes do 40º BPM (Campo Grande) realizavam abordagens de rotina com o objetivo de prevenir roubos de veículos na região quando pararam um automóvel utilizado para transporte por aplicativo.

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Leonardo estava entre os passageiros do veículo. Ainda de acordo com os agentes, ele teria tentado evitar a prisão oferecendo R$ 5 mil aos policiais. O suspeito possui 19 anotações criminais, incluindo registros por homicídio, tráfico de drogas, participação em organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e uso de documentação falsa.

Informações do Disque Denúncia apontam que "Léo Peres" seria uma das principais lideranças do tráfico de drogas no Morro da Glória, em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado. Após a prisão, ele foi encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado.