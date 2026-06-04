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PF incinera 1,7 tonelada de drogas em Volta Redonda

Ação destruiu entorpecentes apreendidos em operações realizadas na região Sul Fluminense

relogio min de leitura | Escrito por Redação 04 de junho de 2026 - 13:14
A incineração representa a etapa final dos procedimentos relacionados aos entorpecentes apreendidos
A incineração representa a etapa final dos procedimentos relacionados aos entorpecentes apreendidos -

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (3), a incineração de aproximadamente 1,7 tonelada de drogas apreendidas em ações policiais desenvolvidas na região Sul Fluminense.

A destruição do material ocorreu em parceria com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que disponibilizou estrutura adequada para a eliminação segura dos entorpecentes, observados os procedimentos legais e ambientais aplicáveis.

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Entre as substâncias incineradas estavam principalmente maconha e cocaína, apreendidas em operações conduzidas pela Polícia Federal nos últimos meses. Grande parte do material foi retirada de circulação durante ações realizadas na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), além de apreensões efetuadas na Rodovia Lúcio Meira (BR-393) e em outras operações policiais na circunscrição da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda.

A incineração representa a etapa final dos procedimentos relacionados aos entorpecentes apreendidos. A ação foi acompanhada por policiais federais e demais órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente.

Tags:

apreensão de entorpecentes incineração de drogas polícia federal Segurança Pública

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