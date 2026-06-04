Homem morre após quase 20 dias internado; polícia investiga agressão física

O caso foi comunicado à polícia e será investigado para esclarecer as circunstâncias das agressões que levaram à morte da vítima - Foto: Divulgação

O caso foi comunicado à polícia e será investigado para esclarecer as circunstâncias das agressões que levaram à morte da vítima - Foto: Divulgação

Um homem, de 43 anos, morreu na noite desta quarta-feira (3), após passar cerca de 20 dias internado em hospitais de São Gonçalo e Itaboraí.

De acordo com informações registradas pela polícia, a vítima deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, no dia 14 de maio. No dia 27, ela foi transferida para o Hospital Estadual Prefeito João Batista Cáffaro, em Manilha, em Itaboraí.

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A morte foi registrada às 20h06 desta quarta-feira. Segundo o registro de ocorrência, a causa do óbito foi uma agressão física.

O caso foi comunicado à polícia e será investigado para esclarecer as circunstâncias das agressões que levaram à morte da vítima.