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Moradores denunciam cobranças e novas regras impostas por criminosos em condomínio do Rio

Muitos evitam se identificar por receio de represálias.

relogio min de leitura | Escrito por Redação 04 de junho de 2026 - 12:32
Condomínio na Zona Oeste do Rio de Janeiro
Condomínio na Zona Oeste do Rio de Janeiro -

Moradores de um condomínio na Zona Oeste do Rio de Janeiro relatam preocupação após a suposta imposição de novas regras e cobranças por integrantes da facção Comando Vermelho (CV). Segundo denúncias, os criminosos estariam exigindo pagamentos dos residentes e determinando normas para a convivência dentro do conjunto habitacional.

De acordo com relatos de moradores, a situação tem gerado medo e insegurança entre as famílias, que afirmam conviver com ameaças e restrições impostas pelo grupo criminoso. Muitos evitam se identificar por receio de represálias. 

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Entre as exigências denunciadas estão cobranças financeiras consideradas irregulares e determinações sobre o funcionamento de serviços e atividades dentro do condomínio.

Tags:

Comando Vermelho condominio crimes urbanos Segurança Pública Zona Oeste Rio de Janeiro

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