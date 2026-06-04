Moradores denunciam cobranças e novas regras impostas por criminosos em condomínio do Rio
Muitos evitam se identificar por receio de represálias.
Moradores de um condomínio na Zona Oeste do Rio de Janeiro relatam preocupação após a suposta imposição de novas regras e cobranças por integrantes da facção Comando Vermelho (CV). Segundo denúncias, os criminosos estariam exigindo pagamentos dos residentes e determinando normas para a convivência dentro do conjunto habitacional.
De acordo com relatos de moradores, a situação tem gerado medo e insegurança entre as famílias, que afirmam conviver com ameaças e restrições impostas pelo grupo criminoso. Muitos evitam se identificar por receio de represálias.
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Entre as exigências denunciadas estão cobranças financeiras consideradas irregulares e determinações sobre o funcionamento de serviços e atividades dentro do condomínio.