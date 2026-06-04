Moradores denunciam cobranças e novas regras impostas por criminosos em condomínio do Rio

Moradores de um condomínio na Zona Oeste do Rio de Janeiro relatam preocupação após a suposta imposição de novas regras e cobranças por integrantes da facção Comando Vermelho (CV). Segundo denúncias, os criminosos estariam exigindo pagamentos dos residentes e determinando normas para a convivência dentro do conjunto habitacional.

De acordo com relatos de moradores, a situação tem gerado medo e insegurança entre as famílias, que afirmam conviver com ameaças e restrições impostas pelo grupo criminoso. Muitos evitam se identificar por receio de represálias.

Leia também:

Mulher é encontrada morta dentro de apartamento em São Gonçalo



Homem morre após quase 20 dias internado; polícia investiga agressão física

Entre as exigências denunciadas estão cobranças financeiras consideradas irregulares e determinações sobre o funcionamento de serviços e atividades dentro do condomínio.