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Homem é preso acusado de violência doméstica em Maricá

O casal estava junto há quatro anos

relogio min de leitura | Escrito por Redação 03 de junho de 2026 - 14:44
Ele foi encaminhado para a 82ª DP (Maricá)
Ele foi encaminhado para a 82ª DP (Maricá) -

Um homem foi preso na noite dessa terça-feira (2), acusado de agredir a companheira no bairro Caxito, em Maricá. A ocorrência foi atendida por equipes do Grupamento Maria da Penha (GMAP) da Guarda Municipal, com apoio do Grupamento Ostensivo de Apoio Tático (GODAT).

De acordo com informações, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro após comunicar a decisão de encerrar o relacionamento. O casal estava junto há quatro anos.

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Segundo o relato, o homem teria agarrado a mulher pelo pescoço de forma agressiva. Moradores que presenciaram a situação intervieram e ameaçaram acionar a polícia.

O suspeito chegou a fugir, mas foi localizado posteriormente no interior de sua residência. Ele foi encaminhado para a 82ª DP (Maricá), onde permaneceu preso por violência doméstica.

Tags:

Agressão Grupo Maria da Penha Maricá Prisão relacionamento abusivo violência doméstica

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