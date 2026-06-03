Homem é preso acusado de violência doméstica em Maricá
O casal estava junto há quatro anos
Um homem foi preso na noite dessa terça-feira (2), acusado de agredir a companheira no bairro Caxito, em Maricá. A ocorrência foi atendida por equipes do Grupamento Maria da Penha (GMAP) da Guarda Municipal, com apoio do Grupamento Ostensivo de Apoio Tático (GODAT).
De acordo com informações, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro após comunicar a decisão de encerrar o relacionamento. O casal estava junto há quatro anos.
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Segundo o relato, o homem teria agarrado a mulher pelo pescoço de forma agressiva. Moradores que presenciaram a situação intervieram e ameaçaram acionar a polícia.
O suspeito chegou a fugir, mas foi localizado posteriormente no interior de sua residência. Ele foi encaminhado para a 82ª DP (Maricá), onde permaneceu preso por violência doméstica.