PM é atingido por tiro no rosto ao atender ocorrência familiar

Um policial militar foi baleado no rosto durante o atendimento a uma ocorrência de briga familiar em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na noite dessa terça-feira (2). Segundo relatos de moradores, o disparo teria sido efetuado por um homem armado que estava sobre o telhado de uma residência. Após o ataque, houve troca de tiros e o homem morreu.

A polícia foi chamada por vizinhos devido a uma intensa discussão em uma casa na Estrada Rio da Prata. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14° BPM (Bangu) encontraram o homem armado no alto do imóvel Ainda segundo a corporação, ele passou a ameaçar os policiais, dando início ao confronto. Moradores relataram que o homem trabalhava como vigilante e estava em surto.

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Durante a troca de tiros, um sargento da PM foi baleado e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Segundo a unidade de saúde, o militar permanece consciente e fora de perigo. Logo depois, outras equipes do 14° BPM foram acionadas para prestar apoio, quando houve nova troca de tiros.

O homem teria tentado tomar o fuzil de um dos policiais e acabou sendo baleado. Ele foi socorrido e encaminhado para a mesma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Um segundo homem que também estava na casa foi preso. A Polícia Militar, no entanto, não informou as circunstâncias da prisão.

Os agentes apreenderam um revólver, que teria sido utilizado pelo suspeito. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).