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Familiares acreditam que morte de comerciante pode estar ligada à milícia da Baixada

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF), que busca identificar os responsáveis

relogio min de leitura | Escrito por Redação 03 de junho de 2026 - 13:35
Leonel Braga da Silva foi morto em Belford Roxo
Leonel Braga da Silva foi morto em Belford Roxo -

A morte do comerciante Leonel Braga da Silva está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). O crime aconteceu na tarde dessa terça-feira (2), por volta das 17h30, em Belford Roxo.

Familiares acreditam que Leonel foi morto depois de se recusar a pagar uma taxa de R$ 100 cobrada por milicianos para que o seu lava jato continuasse funcionando. De acordo com informações, o lava jato havia sido um alvo de compra dos milicianos, mas o comerciante não aceitou a proposta.

Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local onde o crime ocorreu e realizaram a perícia, além de recolher imagens de câmeras de segurança que ajudem na identificação dos criminosos e a entender as circunstâncias da morte.

Moradores da região lamentaram a morte de Leonel em comentários nas redes sociais e ainda ressaltaram a ligação dele com a comunidade. O comerciante era apontado como uma pessoa trabalhadora e muito conhecido na localidade.

A Polícia Civil informou que as investigações estão sendo realizadas para identificar a autoria e motivação do assassinato. Ainda não houve prisão de suspeitos.

O corpo de Leonel será velado e sepultado nesta quinta-feira (4). Até o momento, a família não divulgou os horários e o local da cerimônia de despedida.

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Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense Leonel Braga da Silva morte do comerciante

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