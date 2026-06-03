Familiares acreditam que morte de comerciante pode estar ligada à milícia da Baixada

A morte do comerciante Leonel Braga da Silva está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). O crime aconteceu na tarde dessa terça-feira (2), por volta das 17h30, em Belford Roxo.

Familiares acreditam que Leonel foi morto depois de se recusar a pagar uma taxa de R$ 100 cobrada por milicianos para que o seu lava jato continuasse funcionando. De acordo com informações, o lava jato havia sido um alvo de compra dos milicianos, mas o comerciante não aceitou a proposta.

Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local onde o crime ocorreu e realizaram a perícia, além de recolher imagens de câmeras de segurança que ajudem na identificação dos criminosos e a entender as circunstâncias da morte.

Moradores da região lamentaram a morte de Leonel em comentários nas redes sociais e ainda ressaltaram a ligação dele com a comunidade. O comerciante era apontado como uma pessoa trabalhadora e muito conhecido na localidade.

A Polícia Civil informou que as investigações estão sendo realizadas para identificar a autoria e motivação do assassinato. Ainda não houve prisão de suspeitos.

O corpo de Leonel será velado e sepultado nesta quinta-feira (4). Até o momento, a família não divulgou os horários e o local da cerimônia de despedida.