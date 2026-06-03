Quadrilha rouba 25 notebooks em universidade no Engenho Novo
O crime ocorreu após o horário das aulas e foi registrado pelas câmeras de segurança da unidade
min de leitura | Escrito por Redação 03 de junho de 2026 - 13:46
A Polícia Civil apura o furto de 25 notebooks do laboratório de informática do Centro Universitário Celso Lisboa, no bairro do Engenho Novo. O crime ocorreu após o horário das aulas e foi registrado pelas câmeras de segurança da unidade.
Segundo as imagens analisadas, a ação foi executada por dois homens e duas mulheres. O grupo utilizou bolsas e mochilas para esconder os equipamentos e retirar o material do prédio.
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