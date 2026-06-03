Disque Denúncia busca informações sobre traficantes por morte de moradora na Penha

Três deles foram indiciados por executarem uma moradora da Favela da Chatub - Foto: Divulgação/ Disque Denúncia

Três deles foram indiciados por executarem uma moradora da Favela da Chatub - Foto: Divulgação/ Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (3), um cartaz para ajudar a Polícia Civil a localizar e prender quatro traficantes do Comando Vermelho (CV) que atuam na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte. Três deles foram indiciados por executarem uma moradora da Favela da Chatuba, na Penha, por acharem que ela era “informante”, em outubro de 2025.

O trio é formado por Carlos Augusto Mateus Oliveira, 30, conhecido como “Caveirinha”; Vitor da Conceição Campos, 28, vulgo “Cantor Matador”, e Gabriel da Silva Fabiano, 30, vulgo “Bradock”.

No dia do crime, os três invadiram a casa da mulher armados, amarraram seus pulsos, colocaram uma fita em sua boca e a retiraram do local envolta em um lençol. Eles possuem mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e roubo majorado (quando há uso de violência).

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O último foragido é Jean Cristian Ramos Oliveira, o “Bicudinho do Sereno”, de 29 anos. Contra ele, há um mandado de prisão por ter fugido no Dia das Mães, pelo benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL).

De acordo com as investigações, a comunidade tem enfrentado ocorrências frequentes de violência, morte e desaparecimento de moradores, além de expulsão e perda de imóveis para bandidos.