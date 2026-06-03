Que sujeira! Acusado de furtar lavanderias tem ciclo encerrado pela PM

Um homem apontado como responsável por vários furtos que assustaram comerciantes de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, foi preso nesta terça-feira (2). O suspeito ficou conhecido após imagens de câmeras de segurança mostrarem sua ação em pelo menos três lavanderias do bairro, de onde teria levado televisões e até bancos dos estabelecimentos.

A prisão foi feita por policiais do 12° BPM (Niterói), após a circulação dos vídeos nas redes sociais e grupos de mensagens. De acordo com a corporação, diversas abordagens e conduções foram realizadas para a identificação dos envolvidos até que os agentes conseguiram localizar e prender o homem apontado como autor dos crimes. A ocorrência foi encaminhada para a 77ª DP (Icaraí), onde o caso foi registrado.

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Os furtos ocorreram no último domingo (31) e só foram descobertos na manhã seguinte pelos responsáveis pelo estabelecimento que funciona em sistema de autoatendimento e não possui funcionários no local durante todo o período de funcionamento. O prejuízo foi estimado em cerca de R$ 1,2 mil. Agora, a Polícia Civil vai investigar se o homem tem participação em outros crimes semelhantes registrados no bairro.