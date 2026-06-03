Polícia prende homem que comprou figurinhas e álbum da Copa 2026 com cartões clonados

O valor da compra ultrapassou R$ 700 e foi realizado através de um aplicativo - Foto: Reprodução

O valor da compra ultrapassou R$ 700 e foi realizado através de um aplicativo - Foto: Reprodução

A Polícia Civil prendeu um homem acusado de tentar retirar álbuns e pacotes de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, em um estabelecimento na Penha, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (1º). A corporação alegou que os itens teriam sido adquiridos com cartões de crédito clonados.

O valor da compra ultrapassou R$ 700 e foi realizado através de um aplicativo. As investigações apontaram que funcionários da loja teriam identificado sinais de fraude no pedido pouco antes da retirada dos itens e acionaram a polícia.

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Ao chegar ao local para pegar os produtos, o homem encontrou os agentes que estavam à sua espera. Para os policiais, ele alegou que estava apenas buscando as figurinhas e o álbum para outra pessoa.

De acordo com a empresa, os cartões usados na compra foram reconhecidos como fraudulentos por sistemas de segurança responsáveis pela análise das transações. Em razão da suspeita, o pedido havia sido bloqueado pouco antes da retirada.

O caso foi registrado na 22ª DP (Penha), para onde o acusado foi encaminhado. A Polícia Civil informou que ele foi detido em flagrante pelos crimes de estelionato e receptação.

As investigações avançam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema e os responsáveis pela utilização dos cartões clonados.