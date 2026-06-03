Polícia Civil realiza operação contra criminosos que roubaram canteiro de obras municipal em Niterói

Policiais civis da 76ª DP (Niterói), em conjunto com agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) realizam, nesta quarta-feira (03/06), uma operação contra integrantes de uma organização criminosa responsável por o roubo em um canteiro de obras da Prefeitura de Niterói, que causou o prejuízo aproximado de R$ 500 mil. A ação visa cumprir mandados de prisão temporária contra alvos identificados ao longo das investigações, além de cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Até o momento, dois homens foram presos.

O crime ocorreu entre os dias 11 e 12 de maio deste ano, quando homens armados invadiram o local durante a madrugada. O vigilante foi rendido, amarrado e agredido pelos criminosos, que fugiram levando grande quantidade de materiais e equipamentos utilizados na execução da obra.

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As investigações, realizadas pela 76ª DP com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Prefeitura de Niterói, apontaram a participação de 11 criminosos na ação. O grupo utilizou dois caminhões para transportar os materiais roubados e três veículos de passeio para dar suporte logístico, monitorando o trajeto e a movimentação no entorno do canteiro de obras.

Ainda segundo os agentes, parte dos envolvidos usava uniformes e equipamentos semelhantes aos dos trabalhadores da obra para dificultar a identificação e facilitar a execução do crime. Também foram empregados veículos clonados, estratégia utilizada para ocultar a ação da quadrilha e dificultar o trabalho das forças de segurança.

A operação desta quarta-feira tem como objetivo capturar os investigados já identificados, avançar na identificação dos demais participantes do roubo e recuperar os bens subtraídos.