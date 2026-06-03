Carreta atropela pessoas em ponto de ônibus na BR-101, em São Gonçalo

O trânsito na região pode apresentar reflexos em razão da ocorrência - Foto: OSG/ Arquivo

O trânsito na região pode apresentar reflexos em razão da ocorrência - Foto: OSG/ Arquivo

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira (3) na BR-101, em São Gonçalo, na Região. De acordo com informações preliminares, uma carreta atropelou pessoas que estavam em um ponto de ônibus às margens da rodovia.

A ocorrência foi registrada por volta das 4h08, na altura do km 309 da BR-101, no sentido Niterói.

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Duas pessoas foram atingidas. Segundo a ocorrência, uma mulher morreu no local. Um homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. O estado de saúde da vítima não foi informado. Equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro no local.

O trânsito na região pode apresentar reflexos em razão da ocorrência. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.