Homem é preso após aplicar golpe do 'Boa noite, Cinderela' em Duque de Caxias

A investigação apontou que os cartões foram usados logo após a evasão do criminoso da casa da vítima - Foto: Divulgação

A investigação apontou que os cartões foram usados logo após a evasão do criminoso da casa da vítima - Foto: Divulgação

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (2) um homem acusado da prática do golpe ‘Boa Noite, Cinderela’ contra um homem em Copacabana em dezembro de 2025. Os agentes da 12ª DP encontraram o suspeito, de 40 anos, no bairro Taquara em Saracuruna, Duque Caxias, na Baixada Fluminense.

O acusado possuía um mandado de prisão preventiva expedida, a vítima conheceu e marcou um encontro com o acusado em Copacabana por aplicativo relacionamento. No dia do encontro, a vítima foi dopada em sua residência e acordou vomitando sangue. O acusado levou pertences e cartões do rapaz e fez diversas compras e ainda deixou um prejuízo de quase R$ 6 mil nas contas da vítima.

Leia também:

Após anúncio de indenização, famílias de pedreiros mortos por PMs reafirmam desejo por justiça



Mulher é atacada com 34 facadas na porta de casa na Zona Oeste do Rio

A identificação do criminoso foi feita por imagens de câmeras de segurança, que mostram o criminoso e a vítima chegando ao prédio e dentro do elevador o acusado ainda beija outro rapaz. O bandido fica por uma hora na casa da vítima.

De acordo com o depoimento, a vítima encontrou o bandido em um bar em Copacabana, e se lembrou de acordar passando mal na manhã do dia seguinte. E percebeu que diversos pertences haviam sido roubados. A investigação apontou que os cartões foram usados logo após a evasão do criminoso da casa da vítima.