"Vai morrer em!" Vídeo mostra PMs perseguindo motociclista morto em São Gonçalo

Uma câmera de segurança flagrou a perseguição de policiais militares ao motociclista, Eduardo de Castro Ornellas, de 26 anos, morto no bairro Pacheco, em São Gonçalo, no último domingo (31). No vídeo, é possível ouvir gritaria e disparos, acompanhado dos policias gritando "Vai morrer" repetidamente enquanto Eduardo foge.

Segundo familiares, o motociclista não obedeceu a ordem de parar dos policiais por não estar com o documento da moto em dia, depois disso, os policias teriam confundido o celular que estava na cintura dele e começaram a disparar. A namorada de Eduardo, que estava na garupa, foi atingida por um primeiro disparo, e então ele se desespera e sai correndo.

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A namorada já recebeu alta médica. De acordo com a PM, o policial responsável pelos disparos já foi afastado. O órgão informou ainda que a a Corregedoria-Geral da Corporação, por meio da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), abriu investigação para apurar ação.

Eduardo será velado na próxima terça (2), às 8 horas da manhã, com sepultamento começando às 11h30 no no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco.





Veja o vídeo das imagens de segurança Reprodução