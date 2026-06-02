Polícia realiza operação contra traficantes envolvidos em tortura em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) deflagraram, nesta terça-feira (02/06), uma operação para cumprir diversos mandados de busca e apreensão na comunidade do Risca-Faca, em São Gonçalo. A ação tem como alvo integrantes do Comando Vermelho investigados por tortura, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e exercício do domínio territorial armado na região. A ação conta com apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e até o momento, três pessoas foram presas.

A ofensiva é resultado de uma investigação instaurada após a divulgação de um episódio de extrema violência ocorrido em 18 de maio deste ano. Conforme apurado, duas mulheres foram submetidas a sessões de tortura por traficantes da localidade. As vítimas foram agredidas fisicamente, tiveram os cabelos raspados e foram obrigadas a percorrer as ruas da comunidade, sob coação, pedindo desculpas aos criminosos.

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As agressões foram registradas e divulgadas pelos próprios traficantes nas redes sociais, em uma demonstração de força do chamado "Tribunal do Crime" e com o objetivo de intimidar moradores e reforçar o controle exercido pela facção na comunidade.

A partir da repercussão do caso, agentes da especializada iniciaram um trabalho de inteligência e investigação que incluiu a coleta de depoimentos, análise de imagens, cruzamento de dados e diligências de campo. O conjunto probatório reuniu elementos que apontam a participação direta de integrantes da organização criminosa e identificou que as ordens para a prática das torturas partiram de duas lideranças da facção, ambas com extensa ficha criminal e histórico de atuação no tráfico de drogas.

A operação desta terça-feira busca aprofundar a apuração, reunir novas provas e identificar outros envolvidos no crime. As investigações seguem em andamento para responsabilizar todos os autores das torturas e enfraquecer a estrutura criminosa responsável pelo tráfico de drogas e pelo domínio territorial na região.