Ataque a facadas termina com suspeito morto e mulher ferida em São Gonçalo

Uma mulher de 46 anos ficou ferida após ser atacada a facadas dentro de uma residência na Rua Expedicionário João Lopes Filho, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, na noite de sábado (30). O suspeito da agressão morreu após entrar em luta corporal com uma testemunha que tentou impedir o crime.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar uma ocorrência de esfaqueamento no local. Segundo relatos de uma testemunha, ela estava nos fundos da residência quando ouviu gritos de socorro. Ao verificar o que estava acontecendo, encontrou o agressor desferindo golpes de faca contra a vítima.

Leia também:

Suspeito de balear policial civil é preso em São Gonçalo

Chrigor, ex-Exaltasamba, é internado e tem que cancelar shows no Sul



Ainda de acordo com o depoimento, a testemunha tentou interromper a agressão e entrou em confronto com o autor. Durante a luta corporal, o suspeito sofreu ferimentos por arma branca. Antes do confronto, ele teria ameaçado matar todos que estavam no local.

Após ser impedido de matar a mulher, o agressor tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher conseguiu deixar a residência e buscar ajuda. Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói.

A área foi isolada para o trabalho da perícia e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Em nota, a Polícia Civil informou que a DHNSG investiga a morte do homem e as circunstâncias que levaram ao ataque. A mulher ficou ferida durante a ocorrência ediligências seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso.