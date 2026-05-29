Suspeito de balear policial civil é preso em São Gonçalo

Agentes da 72ªDP (Mutuá), em conjunto com policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 1ªBPM (Venda da Cruz) prenderam, nesta sexta-feira (29), Elisfrã Alves dos Santos. Ele era considerado foragido e foi localizado no bairro do Mutondo, em São Gonçalo.

Segundo informações da delegacia, o acusado seria o autor dos disparos que atingiram um policial civil da 72ªDP na última segunda-feira, quando era realizada uma diligência na comunidade da Chumbada, na região do Galo Branco. Na ocasião, o agente foi baleado na perna, socorrido, medicado e liberado em seguida.

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Ainda de acordo com a Polícia Civil, contra Elisfrã existia uma mandado de prisão em aberto por evasão. Ele cumpria pena pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte de arma de fogo.

A delegacia segue investigando o caso do policial baleado.