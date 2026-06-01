Motociclista é morto em ação da PM em São Gonçalo e protesto termina com rua em chamas

Na tarde deste domingo (31), um motociclista identificado como Carlos Eduardo Souza Ornela foi morto durante uma abordagem policial e isso gerou revolta entre os moradores da região do Pacheco, em São Gonçalo. Os moradores bloquearam as ruas com ônibus, incendiaram objetos e interditaram vias da área.

De acordo com familiares, Carlos Eduardo morava no bairro, trabalhava em dois empregos e era conhecido na comunidade. Testemunhas relatam que ele teria sido baleado após uma suposta ordem de parada feita por policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM). Segundo relatos, ele não teria obedecido e acabou sendo alvejado. Na ação, uma mulher que estava junto com ele na motocicleta, ficou ferida.

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Após a confirmação da morte, os moradores iniciaram um protesto nas ruas Marechal Póvoas e São Pedro. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver as barricadas em chamas e os ônibus atravessados nas vias, provocando transtorno no trânsito da região. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento de Carlos Eduardo.

Em nota, a Polícia Militar informou que a Corregedoria-Geral da Corporação, por meio da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), abriu investigação para apurar as circunstâncias da ação envolvendo equipes do RECOM. O comando da corporação determinou o afastamento imediato do policial envolvido no disparo. A PM disse ainda que equipes foram deslocadas para a região após os protestos e atuaram para desobstruir as vias bloqueadas. O policiamento foi reforçado e as ruas já foram liberadas para o tráfego.

A área onde aconteceu a morte foi isolada para a realização da perícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que realiza diligências para esclarecer os fatos e as circunstâncias que levaram à morte de Carlos Eduardo Souza Ornela.