Dois suspeitos são presos com arma e drogas em operação da PM em Maricá

Policiais militares do 12º BPM prenderam dois suspeitos por tráfico de drogas durante uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (1º), na Comunidade da Linha, em São José do Imbassaí, em Maricá.

A ação foi conduzida por equipes do PATAMO, após determinação do comando da unidade, com o objetivo de reprimir atividades criminosas na região. Durante o patrulhamento, os agentes conseguiram localizar e deter dois criminosos, que ainda não tiveram as identidades divulgadas.

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Com os suspeitos, os policiais apreenderam um revólver, com cinco munições intactas e uma cápsula de munição já disparada, além de uma quantidade de material entorpecente, que ainda será contabilizada. A ocorrência foi encaminhada para a 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado e segue sob investigação. A operação ainda estava em andamento até a última atualização.