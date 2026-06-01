Cinco homens ligados ao CV são presos após troca de tiros com a PM em Niterói

Cinco suspeitos ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos após entrarem em confronto com a Polícia Militar, na tarde deste domingo (31), na Comunidade da Palmeira, no bairro Fonseca, em Niterói. Na ação, os policiais conseguiram apreender drogas e munições que estavam com os homens.

De acordo com a corporação, os agentes do 12º BPM (Niterói) receberam informações de que integrantes do CV estariam se organizando para uma possível disputa territorial no bairro da Palmeira. Com isso, os policiais foram ao local para verificar.

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Ao chegarem ao final da Rua São Januário, os policiais foram recebidos a tiros por criminosos e precisaram revidar, dando início a um intenso confronto. Após o cessar dos disparos, os militares prenderam cinco homens, que não tiveram suas identidades divulgadas.



Junto com os homens foram encontrados: três pistolas, carregadores de fuzil, munições de fuzil calibre 5.56, rádio transmissor e materiais entorpecentes que ainda serão contabilizados.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas cabíveis.







Os homens foram presos e encaminhados à 78ª DP (Fonseca) Divulgação