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Cinco homens ligados ao CV são presos após troca de tiros com a PM em Niterói

Grupo foi localizado na Comunidade da Palmeira, no Fonseca

relogio min de leitura | Escrito por Redação 01 de junho de 2026 - 09:17
Material apreendido com os suspeitos
Material apreendido com os suspeitos -

Cinco suspeitos ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos após entrarem em confronto com a Polícia Militar, na tarde deste domingo (31), na Comunidade da Palmeira, no bairro Fonseca, em Niterói. Na ação, os policiais conseguiram apreender drogas e munições que estavam com os homens.

De acordo com a corporação, os agentes do 12º BPM (Niterói) receberam informações de que integrantes do CV estariam se organizando para uma possível disputa territorial no bairro da Palmeira. Com isso, os policiais foram ao local para verificar.

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Ao chegarem ao final da Rua São Januário, os policiais foram recebidos a tiros por criminosos e precisaram revidar, dando início a um intenso confronto. Após o cessar dos disparos, os militares prenderam cinco homens, que não tiveram suas identidades divulgadas.

Junto com os homens foram encontrados: três pistolas, carregadores de fuzil, munições de fuzil calibre 5.56, rádio transmissor e materiais entorpecentes que ainda serão contabilizados.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas cabíveis.


Autor: Divulgação

Tags:

badu Comando Vermelho Comunidade da Palmeira Homens presos Niterói troca de tiros

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