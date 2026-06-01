PM morre baleado durante operação em comunidade no Rocha Miranda na manhã desta segunda-feira (1°)

A operação conta com a participação de agentes da Polícia Civil e do 9°BPM (Honório Gurgel) - Foto: Reprodução/ TV Globo

A operação conta com a participação de agentes da Polícia Civil e do 9°BPM (Honório Gurgel) - Foto: Reprodução/ TV Globo

Uma manhã tomada pela violência terminou com a morte de um policial militar baleado na cabeça durante uma ação na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (1°). Mesmo com a agilidade das equipes de resgate e o auxílio de aeronaves das forças de segurança, o policial não resistiu aos ferimentos.

O agente foi atingido em meio à ação realizada por policiais civis e militares contra grupos criminosos que atuam na região. Desde o início da manhã, os moradores relataram intensos tiroteios na comunidade.

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Até a última atualização, a identidade do policial não havia sido divulgada. A operação conta com a participação de agentes da Polícia Civil e do 9°BPM (Honório Gurgel), que atuam no combate a quadrilhas que utilizam a comunidade como área de atuação.