São Gonçalo divulga programação cultural de junho com espetáculos e atrações gratuitas

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, apresenta a programação cultural do mês de junho. A agenda reúne espetáculos de teatro, dança, música e humor, com atrações voltadas para diferentes públicos e faixas etárias. As atividades acontecem principalmente no Teatro Municipal de São Gonçalo e no Centro de Tradições Nordestinas, reforçando o compromisso do município com a democratização do acesso à cultura.

Dia 4: Gonça Comedy

Inspirado nas tradicionais noites de stand-up comedy no Brasil, o espetáculo “Gonça Comedy” reúne apresentações que exploram situações do cotidiano de São Gonçalo e da Região Metropolitana. O humor é marcado por referências locais, abordando vivências comuns do público, como deslocamentos, rotina urbana e aspectos culturais da cidade. A proposta é proporcionar uma noite de comédia com forte identificação com o público gonçalense.

Horário: 19h

Classificação: 16 anos

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/gonca-comedy-show-de-comedia-no-teatro-municipalsg/3423566

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Dia 6: Brincando com Bento e Totó

Sucesso na internet, o espetáculo infantil “Brincando com Bento e Totó” leva ao palco uma experiência interativa voltada ao público infantil e às famílias. A montagem combina música, brincadeiras e narrativa lúdica, em uma história que envolve a resolução de um mistério e a celebração do aniversário do personagem Bento. O espetáculo se destaca pela forte interação com o público, além de canções conhecidas do universo infantil digital, promovendo uma experiência divertida e participativa.

Horário: 15h

Classificação: Livre

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/brincando-com-bento-e-toto/3391620

Dia 7: Mostra de Dança Studio Art Dance

A Mostra de Dança do Studio Art Dance apresenta coreografias desenvolvidas por alunos e convidados, reunindo diferentes estilos e linguagens da dança. O evento celebra o trabalho formativo do estúdio e destaca a diversidade da expressão corporal, com apresentações que vão do clássico ao contemporâneo.

Horário: 15h

Classificação: Livre

Ingresso: R$ 25,00 (informações pelo WhatsApp: (21) 98415-8566

Dia 11: Alemalandra – Lea Maria

No espetáculo “Alemalandra”, a comediante Lea Maria apresenta relatos de sua experiência vivendo no Brasil há mais de oito anos. O show aborda questões culturais, adaptações linguísticas e situações do cotidiano sob o olhar de uma estrangeira que incorporou elementos da cultura brasileira ao seu dia a dia. Com uma abordagem bem-humorada, o espetáculo explora contrastes culturais e experiências pessoais, criando identificação com o público a partir de situações reais e cotidianas.

Horário: 20h

Classificação: 16 anos

Ingresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-alemalandra-lea-maria-em-saogoncalo-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-135435609239578.html

Dia 12: Kwesny

O comediante Kwesny apresenta um show de stand-up baseado em histórias pessoais e observações sobre a vida adulta. O espetáculo aborda temas como relacionamentos, rotina urbana e experiências cotidianas, com destaque para situações vividas no contexto da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Com linguagem direta e ritmo dinâmico, o artista utiliza o improviso e a interação com o público como parte central da apresentação.

Horário: 20h30

Classificação: 16 anos

Ingresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-kwesny-show-de-comedia-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-408112927681596.html

Dia 14: Aladdin

O espetáculo “Aladdin” apresenta uma adaptação teatral do clássico conto, retratando a jornada de um jovem que encontra uma lâmpada mágica capaz de transformar seu destino. A montagem explora temas como coragem, amor e autodescoberta, acompanhando a trajetória dos personagens em um universo de fantasia. A narrativa reúne elementos visuais e musicais que contribuem para uma experiência voltada ao público infantil e familiar.

Horário: 19h

Classificação: Livre

Contato para ingressos: (21) 96614-7709

Dia 18: Yuri Marçal – Virou Passeio

O humorista Yuri Marçal apresenta seu novo espetáculo solo, “Virou Passeio”, no qual aborda temas como relacionamentos, liberdade e experiências pessoais. O show traz uma narrativa marcada por observações críticas e humor ácido, características do trabalho do artista. A apresentação reforça a proposta de um stand-up contemporâneo, com forte conexão com o público e abordagem direta sobre temas da vida cotidiana.

Horário: 20h

Classificação: 16 anos

Ingresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-yuri-marcal-apresenta-virou-passeio-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-303728519716096.html

Dia 20: O Mágico de Oz / Jogo na Sesta

O espetáculo “O Mágico de Oz” apresenta a clássica história de Dorothy, que é transportada para a Terra de Oz e embarca em uma jornada ao lado de novos amigos em busca de um caminho de volta para casa. Na mesma programação, “Jogo na Sesta” propõe uma reflexão sobre comportamentos sociais contemporâneos a partir da observação de brincadeiras infantis e suas relações com o mundo adulto.

Horários: 15h30 (O Mágico de Oz) / 19h (Jogo na Sesta)

Classificação: Livre / 14 anos

Contato para ingressos: (21) 97597-1110

Dia 21: KPOP Guerreiras da Voz

O espetáculo “KPOP Guerreiras da Voz” mistura música, dança e narrativa fantástica em uma história sobre um grupo de idols que utiliza o poder da música para proteger o mundo. A trama envolve desafios, rivalidades e a importância da união entre os personagens. A apresentação combina elementos visuais e coreográficos inspirados na cultura pop coreana.

Horário: 15h

Classificação: Livre

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/kpop-guerreiras-da-voz/3391619

Dia 25: Aí Cê Me Quebra

O espetáculo de stand-up cristão “Aí Cê Me Quebra”, apresentado pela dupla Dois Irmãos, reúne histórias e situações vividas no ambiente religioso e no cotidiano de fiéis. O show utiliza humor leve e narrativa acessível para abordar experiências comuns do universo cristão. A proposta é oferecer entretenimento para toda a família, com foco em identificação e comicidade.

Horário: 20h

Classificação: 16 anos

Ingresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-dois-irmaos-em-qai-ce-me-quebraqtheatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-424226370263125.html

Dia 26: Felipe Ferreira – Novo Show

O humorista Felipe Ferreira apresenta seu novo espetáculo solo, com foco em histórias pessoais e observações sobre o cotidiano. Com forte presença nas redes sociais, o artista leva ao palco conteúdos que dialogam com seu público digital e com experiências da vida urbana. O show combina humor rápido, narrativa contemporânea e forte conexão com o público jovem.

Horário: 20h

Classificação: 16 anos

Ingresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-felipe-ferreira-show-novo-em-sao-goncalo-theatromunicipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-830873306662015.html

Samba da Feira de Neves

O Centro de Tradições Nordestinas recebe, aos domingos de junho, o evento “Samba da Feira de Neves”, com apresentações de samba e pagode em ambiente familiar. A programação é gratuita e inclui espaço gastronômico, promovendo lazer e convivência para o público.

Data: Domingos de junho – 13h

Classificação: Livre.