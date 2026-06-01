Polícia Civil realiza operação contra a comercialização ilegal de medicamentos utilizados para emagrecimento

Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços em Ramos, na Zona Norte do Rio, e em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste - Foto: Divulgação

Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços em Ramos, na Zona Norte do Rio, e em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) deflagraram, nesta segunda-feira (1º), uma operação para combater a comercialização clandestina de medicamentos utilizados para emagrecimento, vendidos como “canetas emagrecedoras”. A ação teve como objetivo interromper a venda irregular de substâncias de alto valor comercial e uso controlado, que vinham sendo oferecidas sem controle sanitário e em desacordo com as normas regulatórias. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços em Ramos, na Zona Norte do Rio, e em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste.

A investigação teve início após informações de inteligência apontarem que um homem estaria anunciando e comercializando, por meio de aplicativos de mensagens, medicamentos destinados ao emagrecimento sem comprovação de procedência, sem observância das exigências sanitárias e fora dos canais regularmente autorizados para sua venda. A partir do trabalho investigativo, foi possível identificar o responsável pelos anúncios e reunir elementos que indicavam a prática contínua e estruturada da atividade irregular.

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As apurações revelaram a oferta ostensiva de substâncias como tirzepatida e retatrutida, medicamentos de alto valor e cuja utilização exige prescrição e acompanhamento médico. Os anúncios divulgados indicavam disponibilidade imediata dos produtos, divulgação de preços e manutenção de estoque, características típicas de uma atividade comercial exercida de forma contínua. Em uma das publicações, o criminoso garantia que o produto dele não possuía o menor valor, mas teria o melhor efeito no organismo do consumidor.

Diante dos indícios reunidos, os agentes buscam apreender medicamentos, embalagens, registros comerciais, aparelhos eletrônicos e outros materiais que serão utilizados para aprofundar as investigações. O objetivo é identificar a origem dos produtos, rastrear possíveis fornecedores e verificar a participação de outros integrantes na cadeia clandestina de distribuição dos produtos.