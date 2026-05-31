Adolescente de 15 anos é ferido por granada lançada por drone na Zona Norte do Rio

o jovem sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e ferimentos na outra - Foto: Reprodução

o jovem sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e ferimentos na outra - Foto: Reprodução

A escalada da violência na comunidade da Caixa D’Água, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, deixou um adolescente de 15 anos ferido na noite de sexta-feira (29). De acordo com relatos da família e informações da Polícia Militar, o jovem foi atingido por um explosivo que teria sido lançado por um drone.

O adolescente estava próximo de sua residência, prestes a sair com familiares, quando ocorreu a explosão. Ele sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e ferimentos na outra.

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Segundo a mãe do jovem, ele alegou ter visto o drone. A família acredita que ele pode ter sido confundido com um bandido por estar usando casaco fechado com capuz.

A vítima foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Segundo informações médicas, seu estado de saúde é considerado estável.

Em nota, a PM informou que o próprio adolescente relatou aos policiais ter sido atingido pelo artefato enquanto caminhava em direção à sua casa. A ocorrência foi registrada e está sendo investigada pela 22ª DP (Penha).

A comunidade tem enfrentado uma sequência de confrontos armados nos últimos dias devido à disputa por território entre grupos criminosos. Moradores realizaram uma manifestação neste sábado (30), cobrando mais segurança.