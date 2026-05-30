Avião de pequeno porte cai sobre casa em Nova Iguaçu e piloto morre
Os moradores da casa não sofreram ferimentos
Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa no bairro Vila Bandeirantes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desse sábado (30). O piloto, identificado como Lucas Augusto da Silva Neto, de 69 anos, não resistiu ao impacto e morreu no local.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Queimados foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar no local, eles encontraram a aeronave sobre o imóvel atingido.
De acordo com as primeiras informações, os ocupantes da residência não ficaram feridos. A área foi isolada para o trabalho das equipes de resgate e para a perícia, que deve investigar o que provocou o acidente.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela 52ª DP (Nova Iguaçu).