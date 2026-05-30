Avião de pequeno porte cai sobre casa em Nova Iguaçu e piloto morre

Os moradores da casa não sofreram ferimentos

Escrito por Redação 30 de maio de 2026 - 15:25
Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa no bairro Vila Bandeirantes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desse sábado (30). O piloto, identificado como Lucas Augusto da Silva Neto, de 69 anos, não resistiu ao impacto e morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Queimados foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar no local, eles encontraram a aeronave sobre o imóvel atingido.

De acordo com as primeiras informações, os ocupantes da residência não ficaram feridos. A área foi isolada para o trabalho das equipes de resgate e para a perícia, que deve investigar o que provocou o acidente.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela 52ª DP (Nova Iguaçu). 

