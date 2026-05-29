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Corpo é encontrado às margens da BR-101, no Portão do Rosa, em São Gonçalo

PRF informou que corpo tinha marcas de perfurações

relogio min de leitura | Escrito por Enzo Britto com edição de Thiago Soares 29 de maio de 2026 - 18:00
O corpo foi levado à calçada da BR-101, próximo ao KM 309
O corpo foi levado à calçada da BR-101, próximo ao KM 309 -

Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (29), na KM 309 da BR-101, próximo da passarela do Portão do Rosa, em São Gonçalo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para apuração, junto de uma ambulância da Arteris Fluminense, concessionários responsável pela via, mas o corpo já estava sem vida.

Segundo a PRF, o corpo era de um homem, que foi encontrado com diversas perfurações pelo corpo. Os agentes não detalharam se os ferimentos eram por tiro de arma de fogo ou por golpes de arma branca.

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Moradores e curiosos se aglomeraram em torno do corpo. Trabalhadores da região relataram que não ouviram barulhos de tiros na região.

Uma ambulância da Arteris Fluminense esteve no local
Uma ambulância da Arteris Fluminense esteve no local |  Foto: O São Gonçalo

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Corpo encontrado Portão do Rosa

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