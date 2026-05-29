Esposa de Rabicó é presa no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

Durante uma operação que está sendo realizada nesta sexta-feira (29), a Polícia Civil prendeu, até o momento, 21 pessoas em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. A ação tem como alvo o núcleo financeiro do Comando Vermelho (CV), que, segundo as investigações, já movimentou mais de R$ 453 milhões.

Entre os presos está Raquel Neves dos Santos Mendonça, apontada como companheira de um dos líderes da facção, Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó. Ela foi capturada no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, área onde o criminoso exerce liderança.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), responsável pelas investigações, foi identificada uma estrutura sofisticada voltada à ocultação e lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. O esquema atuava principalmente na Região Metropolitana, com ramificações em outros estados.

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A operação ocorre simultaneamente em várias cidades do Rio, incluindo a capital, São Gonçalo, Itaboraí, Duque de Caxias, São João de Meriti, Iguaba Grande e Armação dos Búzios. Também há cumprimento de mandados em estados como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão.

As investigações, que duraram cerca de um ano e quatro meses, revelaram a atuação interestadual da organização criminosa. Os mandados de prisão, busca e apreensão, além de medidas patrimoniais, foram autorizados pela 1ª Vara Criminal Especializada em Combate ao Crime Organizado, com base em denúncia do Ministério Público do Rio, por meio do Gaeco.

A ação conta com a participação de diversas unidades da Polícia Civil e da Polícia Militar, incluindo a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), o Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), o Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), o Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), o Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), o Departamento-Geral de Polícia Técnico-Científica (DGPTC) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).