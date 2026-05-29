Militar da reserva é preso acusado de abusar sexualmente do enteado

Um militar da reserva, de 50 anos, foi preso preventivamente acusado de abusar sexualmente do próprio enteado. O homem foi detido por policiais civis da 82ª DP (Maricá), na manhã desta sexta-feira (29), o crime teria acontecido em Itaipuaçu.

O acusado foi encontrado na casa da filha depois de trabalho de monitoramento feito pelo setor de inteligência da 82ª DP. Ele não resistiu à prisão e foi conduzido à unidade policial.

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O caso de abuso sexual foi descoberto em março deste ano, após a mãe do menor receber uma mensagem do filho pedindo socorro. Imediatamente, ela voltou para a residência onde o menino estava com o padrasto. Durante uma conversa em particular com a mãe, o menino contou que havia sido vítima de abuso sexual por parte do padrasto, e que as manchas do sêmen ainda eram visíveis.

A criança também contou para a mãe que aquela não era a primeira vez que o crime havia acontecido. No mesmo dia, a mulher pegou as roupas do filho e foi até a 82ª DP onde registrou o caso e os itens foram apreendidos.

Por meio de um depoimento especial, realizado na delegacia com técnicas usadas para ouvir vítimas infantis e reduzir o trauma, o menino confirmou os abusos e deu detalhes. Uma perícia foi feita nas roupas apreendidas e atestou que a substância encontrada era sêmen humano. Com a comprovação do crime, o mandado de prisão foi expedido pelo sistema judiciário e o militar da reserva foi preso, permanecendo à disposição da Justiça.