Motorista de ônibus 'laranja' do Comando Vermelho é preso no Centro do Rio
A prisão ocorreu na ação que tem como principal alvo o traficante conhecido como Rabicó
A Polícia Civil divulgou um vídeo em que um motorista de ônibus é preso durante a Operação Contenção, enquanto trafegava pela Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, na manhã desta sexta-feira (29).
De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE - Cap), o homem é acusado de ser “laranja” do Comando Vermelho. Depois de ações de monitoramento, ele foi cercado e preso pelo policial ainda na via.
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O principal alvo da ação era Antônio Ilário Ferreira, vulgo Rabicó, considerado uma das principais lideranças no Comando Vermelho e que está foragido da Justiça. Autoridades cumprem ações de busca e apreensão em seis estados.
As últimas informações são de que 17 mandados de prisão foram cumpridos. O traficante Rabicó ainda não foi localizado, porém a esposa dele foi presa durante a ação.