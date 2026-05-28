Fuga de policial penal investigado acaba em tiros em Bangu

De acordo com a Seppen, o agente, que chegava para seu plantão, acelerou o veículo e fugiu do local ao ser abordado por uma revista de rotina - Foto: Divulgação/© Tânia Rêgo/Agência Brasil

De acordo com a Seppen, o agente, que chegava para seu plantão, acelerou o veículo e fugiu do local ao ser abordado por uma revista de rotina - Foto: Divulgação/© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Na manhã desta quinta-feira (28), um policial penal investigado pela Corregedoria-Geral da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) fugiu antes de passar por uma revista no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Seppen, o agente, que chegava para seu plantão, acelerou o veículo e fugiu do local ao ser abordado por uma revista de rotina.

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Na tentativa de impedir a fuga, os agentes atiraram em direção dos pneus do veículo. Ninguém ficou ferido.

A secretaria afirmou que o agente foi identificado e as circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas. O caso será encaminhado para a 34ª DP (Bangu).

Em nota, a Seppen afirmou que não compactua com desvios de conduta ou crimes por parte de servidores, reforçando o seu compromisso com a segurança pública.