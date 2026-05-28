Motorista de app é preso em Niterói transportando canetas emagrecedoras ilegais
Caso aconteceu em Itaipu, na Região Oceânica
Um motorista de aplicativo foi preso em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, transportando canetas emagrecedoras paraguaias que são proibidas no Brasil. A prisão aconteceu durante uma ação do Segurança Presente em conjunto com a 81ª DP (Itaipu).
Segundo a polícia, agentes já monitoravam grupos de mensagens suspeitos de comercializarem ilegalmente medicamentos usados para o emagrecimento. Durante a abordagem, foram encontradas oito caixas lacradas da substância tirzepatida, da marca TG, que é produzida em um laboratório paraguaio.
De acordo com os agentes, o motorista faria uma entrega no momento que foi interceptado. A polícia informou que o transporte e a comercialização do produto podem configurar crime contra a saúde pública, previsto no artigo 273 do código penal, com uma pena que pode chegar a 15 anos de prisão.
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O acusado, de 28 anos, foi levado para a 81ª DP (Itaipu), onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia.