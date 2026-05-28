Motorista de app é preso em Niterói transportando canetas emagrecedoras ilegais

Um motorista de aplicativo foi preso em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, transportando canetas emagrecedoras paraguaias que são proibidas no Brasil. A prisão aconteceu durante uma ação do Segurança Presente em conjunto com a 81ª DP (Itaipu).

Segundo a polícia, agentes já monitoravam grupos de mensagens suspeitos de comercializarem ilegalmente medicamentos usados para o emagrecimento. Durante a abordagem, foram encontradas oito caixas lacradas da substância tirzepatida, da marca TG, que é produzida em um laboratório paraguaio.

De acordo com os agentes, o motorista faria uma entrega no momento que foi interceptado. A polícia informou que o transporte e a comercialização do produto podem configurar crime contra a saúde pública, previsto no artigo 273 do código penal, com uma pena que pode chegar a 15 anos de prisão.

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O acusado, de 28 anos, foi levado para a 81ª DP (Itaipu), onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia.

