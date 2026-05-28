Jovens do Jardim Catarina disputam Mundial de Jiu-Jitsu na Califórnia nesta sexta (29)

Os irmãos João Pedro, de 16 anos, e Gabriel Figueiredo, de 18, moradores do Jardim Catarina, em São Gonçalo, disputam nesta sexta-feira (29) o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado em Long Beach, na Califórnia, Estados Unidos, entre os dias 28 e 31 de maio. A competição é considerada uma das mais importantes da modalidade no mundo.

João Pedro é número 1 do ranking em duas categorias | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Segundo a mãe dos jovens, Glaucia Figueiredo, 42 anos, João Pedro iniciou na modalidade aos 4 anos, como uma forma de ajudar a controlar a agitação da infância. Desde então, passou a se destacar em campeonatos e construiu uma trajetória marcada por conquistas.

Atualmente, ele é faixa azul e número 1 do ranking em duas categorias. Neste ano, João já conquistou o Campeonato Europeu, em janeiro, e o Campeonato Pan-Americano, em março.

João Pedro Figueiredo, de 16 anos | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

João Pedro comenta sobre suas expectativas para esta competição na Califórnia. "Amanhã vou mostrar meu jiu-jitsu, vim para mostrar meu trabalho. Esse campeonato significa muito para mim. No meu primeiro ano de juvenil consegui ganhar e agora estou em busca do bicampeonato", comentou confiante da vitória.

Já Gabriel, de 18 anos, começou a treinar aos 6 anos e também soma uma trajetória de destaque no esporte. O atleta já participou de competições em cidades como Las Vegas, Orlando, Miami, Califórnia, Portugal e Irlanda, além de acumular títulos importantes, entre eles o de vice-campeão mundial e brasileiro.

Gabriel Figueiredo, de 18 anos | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Gabriel diz que trabalhou muito para este momento e que está pronto para mostrar os resultados. “Trabalhamos muito para isso. O corpo e a mente estão bem. Agora é mostrar todo o trabalho duro”, comentou o jovem que destacou a importância do campeonato.

“É o ápice para todo atleta, ganhar ele é um sonho. Vamos fazer ótimas lutas, uma por vez, até chegar ao topo.”, completou.

Glaucia Figueiredo, mãe dos jovens, diz que esta confiante e que os filhos estão prontos para viver este momento. "Estou em uma mistura de emoção, ansiedade e muita saudade. Amanhã vamos comemorar uma vitória da dupla, eu creio", disse.