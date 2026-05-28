Ciclista é esfaqueado durante assalto na Praia do Flamengo

Um ciclista, de 35 anos, foi esfaqueado nas costas e nos braços, ao ser vítima de um assalto, na noite dessa quarta-feira (27), na altura do Posto 2, na Praia do Flamengo, na Zona Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes do quartel do Catete foram acionados, por volta das 22h30, para socorrer uma vítima de agressão por arma branca. Os bombeiros localizaram a vítima, que não teve a identidade revelada, gravemente ferida. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

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De acordo com a Guarda Municipal, pedestres chamaram policiais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) para auxiliar uma vítima de roubo de bicicleta elétrica. A equipe prestou os primeiros socorros até chegada dos bombeiros. O veículo foi recuperado e apreendido, posteriormente, por guardas e policiais militares, que apoiaram a ação. Os suspeitos fugiram.