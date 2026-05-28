Coelhinho, é você? Homem é preso após furtar mais de 200 barras de chocolate em Niterói

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (27) após furtar 227 barras de chocolate de uma loja de departamento localizada em um shopping no Centro de Niterói.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 12º BPM foram acionados para verificar uma ocorrência de furto em estabelecimento comercial na Avenida Visconde do Rio Branco. No local, funcionários do setor de segurança relataram que o acusado havia subtraído diversos produtos e tentado sair da loja sem efetuar o pagamento.

Segundo a equipe de prevenção de perdas, o suspeito ocultou as mercadorias, avaliadas em R$ 1.589,86, mas foi contido ainda dentro do estabelecimento até a chegada da polícia. Toda a carga foi recuperada.

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Ainda de acordo com a PM, o acusado não apresentou resistência à abordagem, porém foi necessário o uso de algemas devido ao receio de fuga. O caso foi encaminhado para a 76ª DP (Centro), onde o suspeito permaneceu preso.