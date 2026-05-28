PM prende três suspeitos e apreende arma e drogas no Caramujo, em Niterói

Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM prenderam três suspeitos por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (28), na comunidade do Caramujo, em Niterói.

A ocorrência aconteceu por volta das 9h45, na Rua Emanuel com a Rua Boa Vista, durante uma ação de intensificação do patrulhamento na região. Segundo informações da Polícia Militar, equipes do GAT realizavam uma incursão na comunidade quando flagraram três homens em atividade ligada ao tráfico de drogas.

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Os suspeitos foram abordados e presos em posse de uma pistola Taurus calibre 9mm com numeração suprimida, além de material entorpecente, que ainda será contabilizado, e um radiotransmissor.

Até o momento, os acusados não tiveram as identidades divulgadas.