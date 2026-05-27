Suspeito de extorquir motoristas e empresas é preso em São Gonçalo

Guilherme, conhecido como 'Sexta-Feira', foi preso acusado de integrar um grupo criminoso envolvido em extorsões e roubos de carga em Campo Grande - Foto: Divulgação/PCRJ

Guilherme, conhecido como 'Sexta-Feira', foi preso acusado de integrar um grupo criminoso envolvido em extorsões e roubos de carga em Campo Grande - Foto: Divulgação/PCRJ

Um homem conhecido pelo apelido de 'Sexta-Feira' foi preso nessa terça (26), em São Gonçalo, acusado de integrar uma organização criminosa envolvida em extorsões e roubos de carga em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Civil, 'Sexta-Feira', atuava na Comunidade da Carobinha, em Campo Grande, onde seria responsável por realizar cobranças ilegais a motoristas e empresas encarregadas da distribuição de produtos alimentícios.

As investigações começaram após denúncias de uma empresa, que relatou ser vítima de extorsão desde fevereiro de 2025. De acordo com os agentes, os funcionários eram abordados durante as entregas e ameaçados por criminosos armados, que exigiam dinheiro e mercadorias para permitir a circulação dos veículos na localidade.

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Em um dos episódios, ocorrido em janeiro deste ano, criminosos interceptaram um caminhão de entregas e obrigaram os motoristas a descarregarem quase toda a carga transportada.

As vítimas reconheceram o suspeito como um dos responsáveis pelas ameaças e pelas cobranças ilegais. A polícia informou ainda que ele já havia sido preso em 2024.

Guilherme responderá pelos crimes de organização criminosa, extorsão e roubo. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), segue investigando o caso para identificar e prender outros integrantes do grupo criminoso.