Polícia impede a execução de duas pessoas pelo tribunal do tráfico na Região dos Lagos
Na ação, quatro suspeitos ligados ao Comando Vermelho foram presos
Duas pessoas mantidas em cárcere privado foram resgatadas e quatro suspeitos acusados de ligação como o Comando Vermelho (CV) foram presos em Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro. A ação policial foi realizada após uma denuncia anônima, que indicava que duas pessoas estavam sendo torturadas a mando de traficantes.
A denuncia levou os policiais civis até um imóvel que era usado para agressões e torturas. A investigação mostrou que a dupla foi acusada de vender drogas sem a autorização da facção. Segundo os agentes, os dois estavam sendo submetidos ao 'tribunal do tráfico' e seriam mortos na sequência.
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Quatro suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de tortura e cárcere privado. Durante a ação, os agentes apreenderam facas e porretes que eram usados nas agressões.
Autoridades da 121ª DP (Casimiro de Abreu) continuando apurando o caso para identificar e localizar outros suspeitos de participação no crime.