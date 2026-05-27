Polícia impede a execução de duas pessoas pelo tribunal do tráfico na Região dos Lagos

Momento em que suspeitos do tribunal do tráfico do CV são detidos - Foto: Reprodução

Momento em que suspeitos do tribunal do tráfico do CV são detidos - Foto: Reprodução

Duas pessoas mantidas em cárcere privado foram resgatadas e quatro suspeitos acusados de ligação como o Comando Vermelho (CV) foram presos em Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro. A ação policial foi realizada após uma denuncia anônima, que indicava que duas pessoas estavam sendo torturadas a mando de traficantes.

A denuncia levou os policiais civis até um imóvel que era usado para agressões e torturas. A investigação mostrou que a dupla foi acusada de vender drogas sem a autorização da facção. Segundo os agentes, os dois estavam sendo submetidos ao 'tribunal do tráfico' e seriam mortos na sequência.

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Quatro suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de tortura e cárcere privado. Durante a ação, os agentes apreenderam facas e porretes que eram usados nas agressões.

Autoridades da 121ª DP (Casimiro de Abreu) continuando apurando o caso para identificar e localizar outros suspeitos de participação no crime.