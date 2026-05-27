Filipe Luís negocia com clube europeu

Segundo o jornal Sky Sports, o clube alemão tem outras duas opções no mercado, mas trata Filipe Luis como prioridade - Foto: Adriano Fontes / Flamengo

Segundo o jornal Sky Sports, o clube alemão tem outras duas opções no mercado, mas trata Filipe Luis como prioridade - Foto: Adriano Fontes / Flamengo

Filipe Luis, demitido do Flamengo no início deste ano, pode estar próximo de assumir um novo clube, desta vez na Europa. De acordo com informações do jornal Sky Sports, da Alemanha, o brasileiro é o principal cotado para assumir o Bayer Leverkusen.

Segundo o jornal Sky Sports, o clube alemão tem outras duas opções no mercado, mas trata Filipe Luis como prioridade. A intenção é anunciar a saída do atual treinador assim que fechar negócio com o sucessor.

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O atual treinador, Kasper Hjulmand, deve deixar o clube ao fim da temporada após desempenho considerado fraco. O Leverkusen terminou a Bundesliga em sexto lugar, com 59 pontos. Na Copa da Alemanha, caiu na semifinal diante do Bayern de Munique. Já na Champions League, foi eliminado nas oitavas para o Arsenal, da Inglaterra. O clube não conseguiu a classificação para a próxima edição da Champions, e irá disputar a Europa League.

O diretor técnico do clube, Simon Rolfes, já declarou admiração pelo brasileiro. “Já em 2019 conversamos sobre minha trajetória como diretor esportivo e sobre as ambições dele, e ele já pensava em se tornar técnico. Falamos um pouco sobre os desafios e fico muito contente que ele tenha seguido esse caminho”, disse.

Simon Rolfes também já disse que tentou contratar Filipe Luis antes da transferência para o Flamengo em 2019.