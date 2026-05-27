Morre PM internado após acidente grave na Linha Amarela

Morreu nesta terça-feira (26), o Policial Militar Vinicio Ferreira Alves, de 38 anos, após ficar 20 dias internado depois de um grave acidente na Linha Amarela. O agente foi levado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O policial chegou a ter suas duas pernas amputadas após colidir de moto na traseira de uma carreta, no sentido Barra da Tijuca, no dia 6 de maio. Na ocasião, a pista foi bloqueada para resgate de helicóptero do Corpo de Bombeiros.

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Vinicio era lotado na Diretoria de Veteranos e deixa duas filhas. A PM manifestou pesar em comunicado oficial, informando que “se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor”.

Ainda não há informações sobre local e horário do sepultamento.