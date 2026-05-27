Dois trabalhadores são mortos durante ação da PM no Jardim Catarina

Dois homens foram mortos na manhã desta quarta-feira (27), na região da Ipuca, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. As vítimas foram baleadas no momento em que saíam de casa para trabalhar, de acordo com relatos de testemunhas. Ainda não há detalhes oficiais sobre a dinâmica, mas, segundo informações, agentes acompanhavam uma equipe de telefonia no local.

As vítimas foram identificadas como Marcelo da Cruz Silva, de 41 anos, e Edivan Felipe de Assis, de 46. Segundo moradores, os dois eram pedreiros e seguiam para mais um dia de serviço quando foram atingidos. Edivan também era dono de um bar na região da Ipuca e, naquele momento, havia ido ajudar Marcelo como ajudante de pedreiro, buscando complementar a renda. Eles foram encontrados caídos ao lado de ferramentas de obra.

Uma moradora que conhecia Marcelo descreveu o trabalhador e o impacto da morte: “Ele era um ótimo pedreiro, saía cedo para trabalhar, conhecido por todos aqui. Deixou filho, esposa e a família toda abalada. Era um cara tranquilo, de família.” Já outro morador, que conhecia Edivan, relatou que ele também era bastante conhecido na região: “Ele tinha um bar e uma pensão aqui na comunidade, trabalhava como pedreiro e fazia de tudo para complementar a renda. Era morador antigo e conhecido por todos.”

A perícia da Polícia Civil encontrou uma ferramenta, descrita como uma régua de pedreiro, a cerca de 150 metros dos corpos das vítimas | Foto: Layla Mussi

Moradores relataram que os disparos foram ouvidos entre 7h e 7h30. Ainda de acordo com relatos, não houve registro de confronto no momento da ação, o que gerou revolta entre moradores da localidade. A perícia da Polícia Civil encontrou uma ferramenta, descrita como uma régua de pedreiro, a cerca de 150 metros dos corpos das vítimas. Há a suspeita de que o objeto possa ter sido confundido com uma arma.

Moradores relataram que os disparos foram ouvidos entre 7h e 7h30. | Foto: Layla Mussi

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Um morador da região relatou o clima de insegurança e criticou a ação: “Infelizmente, a gente vive essa realidade por falta de opção. Se tivéssemos condições, estaríamos em um lugar mais tranquilo. Às vezes, inocentes acabam pagando com a vida. Poderiam ter abordado, feito o procedimento correto. Foram duas vidas de pais de família perdidas.” Após o ocorrido, moradores prometem realizar um protesto na BR-101, cobrando respostas e pedindo justiça.





Nayra Silva