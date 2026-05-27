Criminoso tenta fugir pelo mar em perseguição policial e acaba preso

As equipes de segurança ficaram a noite e madrugada tentando encontrar o foragido com o auxílio de drones - Foto: Divulgação

As equipes de segurança ficaram a noite e madrugada tentando encontrar o foragido com o auxílio de drones - Foto: Divulgação

Um homem que estava dirigindo um carro roubado tentou fugir de uma abordagem policial através do mar e foi pego pela Guarda Municipal, na manhã desta quarta-feira(27), na Praia de Boa Viagem, localizada em Niterói. Havia outros dois comparsas com ele durante a perseguição dentro do veículo, que foram presos rapidamente, no início da noite dessa terça-feira (26).

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De acordo com a PM, os agentes do batalhão de Niterói foram informados pelo Grupamento Aeromóvel (GAM) que um carro roubado circulava pela região. Assim que a informação foi recebida pela equipe, eles montaram um cerco e localizaram o automóvel na Avenida Milton Tavares de Souza.

No momento em que os agentes policiais abordaram o trio de criminosos, o motorista do veículo correu em direção ao mar e pulou. As equipes de segurança ficaram a noite e madrugada tentando encontrar o foragido com o auxílio de drones, mas não obtiveram resultados positivos.

Já a dupla, que não apresentou resistência na captura, foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói).