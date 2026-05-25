Polícia Civil prende operador financeiro do Terceiro Comando Puro

Em uma ação de inteligência, policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) prenderam, na noite deste domingo (24/05), um operador financeiro do Terceiro Comando Puro. O criminoso foi localizado em um restaurante de alto padrão, em frente à praia do Recreio, na Zona Sudoeste do Rio. As investigações apontam que ele movimentou e lavou pelo menos R$ 5 milhões da facção nos últimos meses.

As apurações identificaram que o criminoso utilizava as redes sociais para divulgar plataformas clandestinas de apostas e jogos de azar, promovendo a captação de usuários e a movimentação de dinheiro por meio do ambiente digital. Segundo os agentes, ele exercia papel estratégico na ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas, utilizando a projeção nas redes para dar aparência de atividade econômica lícita e lavar recursos da organização criminosa.

Leia também:

Dino nega pedido de soltura de Deolane Bezerra

Solenidade de Entrega do Título de Sócio Honorário ao craque GERSON “CANHOTINHA DE OURO”



O homem foi preso em flagrante pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, contravenção penal relacionada a jogos de azar e induzimento à especulação, delito caracterizado por induzir pessoas, explorando sua inexperiência ou vulnerabilidade, a participar de apostas e operações financeiras com elevado potencial de prejuízo.

Durante a ação, os agentes apreenderam aparelhos eletrônicos que serão periciados para aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos no esquema criminoso.