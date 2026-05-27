Pará, chefe do tráfico da Comunidade da Candoza, é preso em São Gonçalo

Na ação, foram apreendidas drogas, entre outros materiais ilícitos - Foto: Reprodução - Instagram

Na ação, foram apreendidas drogas, entre outros materiais ilícitos - Foto: Reprodução - Instagram

O traficante identificado pelo apelido de Pará foi preso por policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), nesta terça-feira (26). O criminoso é apontado como chefe do tráfico de drogas na Comunidade da Candoza, onde foi capturado.

De acordo com informações divulgadas pelo 7º BPM, Pará foi preso após um trabalho de inteligência e monitoramento da comunidade, na qual é apontado pelas autoridades como uma das principais lideranças.

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Na ação, ainda foram apreendidas uma motocicleta proveniente de roubo, duas granadas, um colete balístico, um rádio transmissor, além de drogas.

Contra o traficante existem inúmeras anotações criminais pelos crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas.

O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).