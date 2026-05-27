Homem é preso com drogas, granada e mira telescópica em comunidade de Niterói

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem, de 24 anos, por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (26), em Niterói. O jovem também portava uma granada e uma mira telescópica.

A corporação informou que equipes do Grupo de Ações Táticas (GAT B) realizavam um patrulhamento na comunidade de Brasília, no bairro Engenhoca, quando o suspeito percebeu a aproximação dos policiais. Ao notar a presença dos agentes, ele arremessou uma mochila por cima de um muro e tentou seguir caminhando para não levantar suspeitas. No entanto, a atitude foi percebida pelos militares, que realizaram a abordagem.



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O acusado foi preso pelos policiais, enquanto outros militares foram até o local onde a mochila havia sido descartada para recuperar o objeto. Dentro dela, foram encontradas 272 pedras de crack, 236 invólucros de maconha e 56 frascos de “cheirinho de loló”. Além das drogas, também foram encontrados dois rádios transmissores, uma mira telescópica e até mesmo uma granada.

O homem e o material encontrado foram encaminhados à 78ª DP (Fonseca) para o registro do caso. O acusado continua preso na unidade, onde foi autuado por tráfico de drogas.





Homem sendo encaminhado à 78ª DP (Fonseca) Divulgação