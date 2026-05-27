CIEE promove mutirão no MetrôRio, com oferta de quase 5 mil vagas para estágio e jovem aprendiz em celebração ao Mês do Trabalhador

A iniciativa do CIEE é um projeto itinerante que percorre diferentes pontos do Rio - Foto: Divulgação/MetrôRio

A iniciativa do CIEE é um projeto itinerante que percorre diferentes pontos do Rio - Foto: Divulgação/MetrôRio

Nesta quarta e quinta-feira (27 e 28/05), o Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE Rio) realiza um mutirão especial de atendimento no sistema metroviário carioca em celebração ao Mês do Trabalhador. A iniciativa é gratuita e vai cadastrar estudantes interessados em vagas de estágio e aprendizagem, além de oferecer oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs). A ação acontece na estação Carioca/Centro do MetrôRio, das 7h às 15h, e contará ainda com processos seletivos, oficina de LinkedIn e diversos serviços em parceria com a Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável (barbeiro, cílios, sobrancelha, unha e tranças).

Serão disponibilizadas 4.981 vagas em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 3.387 para estágio e 1.594 para jovem aprendiz. Na capital, especificamente, serão 2.620 oportunidades, sendo 1.954 de estágio e 666 de aprendizagem. Já em Niterói e Baixada Fluminense serão 2.361 vagas: estágio (1.433) e aprendizagem (928).

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As principais áreas profissionais com vagas de estágio são: Administrativa, Ensino Médio, Educação, Campo do Direito, Contabilidade, Construção Civil, Marketing, Farmácia, Informática, Técnico Administrativa, Comunicação, Engenharia de Produção, Design, Técnico de Saúde; Arquitetura e Urbanismo, Elétrica-Eletrônica e Técnico de Elétrica-Eletrônica.

Já as oportunidades para jovem aprendiz estão concentradas nas áreas de Administrativo, Alimentação, Comércio e Varejo, Logística, Asseio e Conservação, Produção, Comércio , Varejo e Atacado, Múltiplas Ocupações em Serviço de Turismo e Hotelaria, Magarefe, Operador de Telemarketing Atendente de lanchonete, Arco administrativo (EAD), Auxiliar de Produção (EAD), Arco Comércio e Varejo (EAD JAC), Operador de Suporte: Hardware/Software e Redes, Arco Bancário Adolescente (4 horas) e Auxiliar de Logística (EAD).

A inscrição é gratuita. Para facilitar o acesso às vagas, o CIEE Rio recomenda que os candidatos baixem o aplicativo do CIEE Rio e façam o cadastro antecipadamente. Assim, basta comparecer ao local com um documento com foto para participar. Os jovens também podem consultar as vagas em aberto e os processos seletivos disponíveis no portal neste link: Link.

“Levar o projeto CIEE em Movimento para dentro das estações do metrô é uma forma de aproximar ainda mais a população das oportunidades de educação, capacitação e inserção no mundo do trabalho. Essa parceria com o MetrôRio reforça o nosso compromisso de transformar trajetórias por meio do conhecimento, de cidadania e de inclusão social, alcançando milhares de jovens diariamente em um espaço de grande circulação e conexão com a cidade,” destaca o Superintendente Geral do CIEE Rio, Luiz Gustavo Coppola.

A iniciativa do CIEE é um projeto itinerante que percorre diferentes pontos do Rio, levando informação, orientação e oportunidades para estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior, além de jovens que buscam a primeira chance como aprendizes.

Mutirão de vagas de estágio e aprendizagem do CIEE no MetrôRio

Datas: quarta e quinta-feira (27 e 28/05)

Horário: das 7h às 15h

Local: estação Carioca/Centro

Levar: documento oficial com foto

A inscrição é gratuita.