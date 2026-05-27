São Gonçalo promove nova edição do Programa Oportunidades nesta sexta-feira

A ação também facilita o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor com atendimentos relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros - Foto: Divulgação - Julio Diniz

A ação também facilita o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor com atendimentos relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros - Foto: Divulgação - Julio Diniz

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizará, na próxima sexta-feira (29), mais uma edição do Programa Oportunidades, que visa encaminhar gonçalenses para vagas de emprego. Serão disponibilizadas cerca de 60 vagas. A nova ação acontecerá no Espaço Mais Conhecimento do Partage Shopping, das 10h30 às 16h.

Durante o Oportunidades, as pessoas são encaminhadas para entrevistas de vagas de emprego que se encaixam em seus perfis. Nesta edição, por exemplo, serão disponibilizadas vagas para pedreiro, carpinteiro de formas, armador de ferros, servente de pedreiro, vendedor, operador de empilhadeira, cozinheiro geral, repositor de mercadorias e outras.

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Quem não consegue encaminhamento no dia, tem o currículo incluído no sistema e pode ser chamado para futuras oportunidades. O evento integra as ações de promoção da empregabilidade, qualificação profissional e aproximação entre trabalhadores, empresas e instituições parceiras.

A ação também facilita o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor com atendimentos relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.

Serviço:

O Espaço Mais Conhecimento está localizado no segundo piso, na loja 269 do Partage Shopping (Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro).